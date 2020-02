Leonie wilde het liefst de piano uit het raam gooien

Singer-songwriter Leonie Meijer zonderde zich even helemaal af van de buitenwereld. In haar eentje schreef ze aan het album Perfect Solitude. Daarbij speelden allerlei onzekerheden op, vertelt ze in het programma Woorden en Daden.

"Schrijven vind ik een heel moeilijk proces en tegelijkertijd het mooiste wat er is", zegt ze. Dit keer was er niemand die met haar meedacht, tips gaf of zei dat het mooi was.

Ze wilde een aantal keer de piano zelfs het liefst uit het raam gooien. Leonie vertelt presentator Sander de Kramer dat ze op dat soort momenten juist dat gevoel probeerde te verkennen en te kijken waar de obstakels liggen.

"Hoe vaak ik ook dacht: dit is waardeloos, ik bleef zitten en spelen. Het zijn zes nummers. Zeker vijf, of alle zes zijn ontstaan na dit soort momenten waarbij ik dacht dat het nooit meer wat ging worden."

Leonie Meijer gaat met haar album Perfect Solitude het theater in. Ze staat op 7 maart in de Kunstmin in Dordrecht.

Kijk zaterdagavond om 17:00 uur naar Woorden en Daden bij Rijnmond.