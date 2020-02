Waar de één zich gigantisch zorgen maakt over het uitbreken van het coronavirus in Nederland, vindt de ander dat de reacties nogal overtrokken zijn. Rijnmond peilde vrijdag de stemming op straat in Rotterdam.

"Het komt nu wel erg dichtbij. Je gaat toch wel extra goed opletten", zegt een bezorgde man.

Hij is niet de enige die huiverig is. Een mevrouw is bang dat ze het virus misschien ook zou kunnen oplopen. "We zullen maar denken dat de medische zorg hier goed is."

Een ander legt uit dat hij nog niet met iemand in aanraking is geweest die mogelijk drager zou kunnen zijn van het virus. "Dus op het moment maak ik me nog geen zorgen."

Voor maanden eten ingeslagen

Een bijzonder verhaal kwam van een mevrouw die zich niet veel zorgen maakt, haar kinderen daarentegen zijn helemaal in paniek.

"Ze hebben al voor maanden eten ingeslagen. Ze durven niet meer naar buiten. En mijn kleinzoon mag van zijn ouders niet terug naar school volgende week, omdat zijn klasgenootjes op vakantie zijn geweest naar Italië en Spanje."

Overtrokken

"Het komt als het komt en het gaat als het gaat. Ik maak me er niet zo'n zorgen om", zegt een ander nonchalant. "Ik vind dat er goed naar gekeken moet worden, maar dat het in zijn algemeenheid nogal overtrokken wordt allemaal."

Een ander sluit zich helemaal bij hem aan: "Het mag wel wat minder. Het wordt een beetje een hetze."