Damen bouwt met Titanic-regisseur hightech onderzoeksschip

"OceanXplorer wordt de Hubble-ruimtetelescoop, de Voyager of Starship Entreprise onder de oceanografische onderzoeksschepen". Met die vergelijking introduceert de Amerikaan miljardair en filantroop Ray Dalio het nieuwe onderzoeksschip van zijn organisatie OceanX. Het schip is bij Damen in Rotterdam volledig verbouwd om de geheimen van de wereldoceanen te helpen onthullen.