Dijkhuizen: 'We moeten stabieler worden, anders hebben we een probleem'

Excelsior-coach Marinus Dijkhuizen trok na de 3-1 nederlaag van de Rotterdammers bij FC Eindhoven een harde conclusie over zijn ploeg. "Als je elke week twee, drie of vier tegengoals krijg houd je de ongeslagen status niet vol."

Excelsior kreeg tegen FC Eindhoven de doelpunten vanuit balbezit tegen. Voor Dijkhuizen is de defensieve onzekerheid een punt van zorg. "We weten dat we daar kwetsbaar zijn. We zijn defensief sowieso kwetsbaar. Ook als we het redelijk onder controle hebben, dan geven we alsnog doelpunten weg. Dat is zeer zorgwekkend."

Nacompetitie

Excelsior heeft richting eventuele play-offs nog een volledige periode om te werken aan de problemen van de ploeg. Volgens Dijkhuizen wordt het bereiken van de nacompetitie echter nog een lastige kluif. "We moeten zorgen dat we in de play-offs komen. Daarin hebben we nog zeker geen garantie. Als je elke week twee of drie tegengoals krijgt, ook tegen ploegen uit het rechter rijtje, dan hebben we niet veel te zoeken in de nacompetitie. Daar moeten we aandacht aan besteden."

Toch houdt Dijkhuizen hoop op het spelen van de nacompetitie. Daarbij plaatst de oefenmeester wel een kanttekening "We zijn aan onze stand verplicht om in de nacompetitie uit te komen. Als je, met alle respect, moeite hebt tegen ploegen als Jong AZ en FC Eindhoven en daar drie goals tegen krijgt, dan kun je elke wedstrijd verliezen. We zullen stabieler moeten worden, anders hebben we een probleem