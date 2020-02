Woning in Rotterdam-Schiebroek compleet uitgebrand

In een huis aan de Peppelweg in Rotterdam-Schiebroek heeft zaterdagochtend brand gewoed. De bewoner Door de brand zijn de ruiten gesprongen. Dit veroorzaakte een harde knal.

Het vuur woedde op de derde etage van het portiek. De bewoner raakte gewond en moest naar het ziekenhuis.

De woning is compleet uitgebrand. Ook de onderliggende woning heeft waterschade opgelopen. De brandweer had de brand na drie kwartier onder controle. Wat de oorzaak van de brand is, is is nog niet bekend.