Vlaardingse muzikanten komen met zigeunerversie van 'Radar Love'

Er wordt nog hard gewerkt aan de swingende 'Radar Love'-uitvoering in de studio van het Zang & Muziek Centrum Vlaardingen . Erik Koning is eigenaar en trommelde muzikale kornuiten op voor het plan. "Komende dagen komen ook drummer Cesar Zuiderwijk en gypsy-gitarist Mozes Rosenberg hier hun partijen inspelen", zegt hij trots. "Ik ken Cesar uit de Haagse scene', vertelt Roy de Rijke. "Hij komt wel eens kijken bij optredens van 'De Regahs', een andere band waar ik in speel".

Snarenacrobaat

Het virtuoze gypsy-gitaarspel is Roy met de paplepel ingegoten. "Mijn oma is zelf van zigeunerafkomst, mijn moeder dus ook maar mijn vader niet. Maar laat die nou in een zigeunerbandje spelen toen hij mijn moeder ontmoette. Ik wilde vroeger op mijn vader lijken dus ben aan de gitaar verknocht geraakt, zonder dwang overigens", lacht de 25-jarige snarenacrobaat die ook gitaarles geeft op de Vlaardingse muziekschool.

De smetteloos en met smaak geklede muzikanten hebben van hun gypsy-passie nog net niet hun beroep gemaakt. "We treden in het land regelmatig op met onze act 'Let's be Gypsies' en dan is het swingen geblazen." Onlangs speelden de mannen Theater Walhalla op Katendrecht plat en er staat nog een aantal shows op de rol, ook met Mozes Rosenberg, ongekroonde koning van de zigeunerswing.

Nieuwe fans

Bij het spelen van wat eigen werk in de studio spat het spelplezier ervan af. Vingervlugheid is troef en er komt nog net geen rook van de snaren. "We zoeken nog wel wat sponsors want 'Radar Love-met-een-trekhaak' op vinyl uitbrengen kost wat. Via hun website hopen de Vlaardingers enthousiaste nieuwe fans te vinden voor hun missie. Op streamingsdienst Spotify zal het nummer ook binnenkort te vinden zijn. "Een idee voor een platenhoes hebben we al: een trekhaak", lachen de mannen.