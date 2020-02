Afghaanse Haroen verloor alles, nu heeft hij een succesvol restaurant

Als zoon van een Afghaanse generaal liet Haroen Peigham vijftien jaar geleden zijn in oorlog verscheurde vaderland achter. Haroen en zijn familie vluchtten naar Nederland. Anno 2020 is hij eigenaar van een succesvol Afghaans restaurant in Rotterdam dat de naam van zijn overleden zusje draagt: 'Helai'.

Maar de weg naar succes kent veel tegenslagen voor Haroen. Zijn vader werd doodgereden door een bus in hun woonplaats Rockanje. Een jaar later verdronk zijn zusje. Alle zorg kwam daardoor op de schouders van Haroens moeder terecht.

"Elke dag werkte ze van 's ochtends vroeg tot 's avonds laat om voor ons te kunnen zorgen."

En dat inspireerde Haroen. "Ik zag dat mijn moeder altijd voor ons vocht. Dat veranderde op een dag mijn gedachten. Ik dacht: als mijn moeder, ondanks dat ze haar man en kind heeft verloren en uit haar land is gevlucht, nog steeds voor ons blijft gaan en door blijft zetten, dan moet ik het helemaal kunnen."

Vechten voor een mooie toekomst

Op dat moment besloot Haroen om nooit meer genoegen te nemen met nee en om altijd door te blijven zetten om zijn doelen te halen. "Ik was niet meer bezig met waarom de wereld oneerlijk is. Ik dacht: het is nu eenmaal gebeurd. Nu is het aan mij om er voor te zorgen dat goed loopt wat ik in mijn handen heb. Zodat ik voor mijn familie kan zorgen, wij ons leven veranderen en we een zekere toekomst hebben en we niet meer afhankelijk zijn."

Afghaans restaurant

En zo besloot Haroen het eerste Afghaanse restaurant in Rotterdam te openen: Helai, vernoemd naar zijn zusje. "Mijn doel is niet alleen om geld te verdienen met dit restaurant. Ik wil mijn cultuur en keuken delen met iedereen."

Momenteel staat Helai gedeeltelijk in de steigers. Naast de tweehonderd tafels in het restaurant wordt een hotel gebouwd.

Wil je het hele verhaal van Haroen horen? Zaterdagavond is Haroen te gast bij Woorden en Daden bij Rijnmond.