Kanonnen 'veldslag' mogelijk tot in Gorinchem te horen

Liefhebbers uit allerlei landen spelen een 19e-eeuwse belegering van Gorinchem na. De stad is in handen van de Fransen en Nederlandse, Britse en Pruisische soldaten doen een poging de stad te ontzetten.

Hoeveel 'soldaten' aan de historische veldslag meedoen is nog onzeker. Deelnemers uit Frankrijk moesten lang op hun vergunning wachten. Maar die is vrijdag alsnog verleend. "Of het voor sommige buitenlandse deelnemers tóch nog op tijd is, is nu de vraag", schrijft de organisatie.

De veldslag staat zaterdag gepland om 14:00 uur en zondag om 14:30 uur. Voorafgaand aan de veldslagen zijn er demonstraties en parades van de deelnemende legers.