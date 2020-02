Ed Goverde nieuwe wethouder Sliedrecht

De fractie van de Partij van de Arbeid in Sliedrecht zegt 'blij te zijn' dat zij Ed Goverde kan voordragen als nieuwe wethouder in Sliedrecht. Goverde neemt de plek in van Ben van der Plas die eind januari aankondigde te vertrekken.

Goverde was jarenlang actief in de Rotterdamse deelgemeente Charlois, onder meer als deelraadsvoorzitter. Ook is hij actief geweest in het bestuur van voetbalvereniging Spartaan'20.

"Met de beschikbaarheid van Ed Goverde als nieuwe PvdA-wethouder haalt Sliedrecht een ervaren bestuurder binnen met een rood en sociaal hart, die zich - met de typische Rotterdamse mentaliteit van 'niet lullen, maar poetsen' – gaat inzetten voor een nog mooier en beter Sliedrecht", laat de PvdA weten.

Goverde zal zich met onder andere dezelfde aandachtsgebieden bezig gaan houden als zijn voorganger. Van der Plas had de portefeuilles ruimtelijke ordening, grondbeleid, gemeentelijk vastgoed, bouw- en woningtoezicht en een deel van de portefeuille onderwijs onder zijn hoede.

Ed Goverde zal op 17 maart door burgemeester Bram van Hemmen worden beëdigd.

Het college in Sliedrecht is dan overigens nog niet op volle sterkte. SGP-ChristenUnie, CDA en PvdA hebben de partij Pro Sliedrecht uit de coalitie gezet. Die partij leverde één wethouder, Hanny Visser. Zij zit nu thuis.