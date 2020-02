Schaatsbaan Rotterdam verbreekt bezoekersrecord

"Dit is het zevende seizoen. Onderling hadden we het voor de start al over lucky number seven. Maar dat het ook echt zo is uitgepakt, met dit waanzinnige record, dat hadden we niet durven dromen. Alles viel goed dit jaar", aldus mede-oprichter Tijs Nederlof.

In het openingsseizoen van 2014-2014 bezochten 150.000 mensen de ijsbaan. Maar volgens Nederhof is 'de groei er zeker nog niet uit. De schaatsgekte in Rotterdam is springlevend!'

Daarom wil de organisatie snel om tafel met de gemeente om te praten over een nieuwe locatie, waar de baan langer open kan blijven en er ook meer tijd is om op- en af te bouwen. Verder moet er meer ruimte zijn om de vele bezoekers goed te kunnen faciliteren.