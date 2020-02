Rotterdamse vleermuizen dragen virussen bij zich, maar kans op besmetting 'vrijwel nul'

Vleermuizen hebben een slechte reputatie als het gaat om de verspreiding van virussen. Ook het coronavirus komt vermoedelijk, via een tussengastheer, van vleermuizen. Volgens Niels de Zwarte, die samen met ecologen van Bureau Stadsnatuur Rotterdam onderzoek doet naar vleermuizen in Rotterdam, hoeven we ons geen zorgen te maken.

"Deze maand werd bekend dat de directe bron van het coronavirus een schubdier is", zegt Niels. "Dat schubdier kan het virus van een vleermuis hebben gehad. De vleermuizen zijn de gastheer van het virus. Dus ze hebben het bij zich, maar veel hebben er zelf geen last van. Er zijn behoorlijk wat virussen die bij vleermuizen bekend zijn. Ze zijn daar gastheer van."

Vleermuizen in Rotterdam

En dat maakt veel mensen ongerust. Want ook in Rotterdam komen vleermuizen voor. Hoe groot is de kans dat je een virus oploopt door een vleermuis? Volgens Niels is die kans vrijwel nul. Er is een risico als je een vleermuis beetpakt, hij je bijt of je zijn urine in een wondje krijgt. "Je moet je eigenlijk het meeste zorgen maken over, als je vlees eet, dat je het goed verhit. Zeker in Aziatische landen waar je allerlei dieren uit het wild haalt."

Daarnaast is er bij Rotterdamse vleermuizen alleen het European bat lyssavirus (EBLV) aangetroffen. Dit virus veroorzaakt volgens Niels rabiës, ofwel hondsholheid. "Maar dat is minder heftig dan het klassieke hondenrabiësvirus. Dat hebben we niet in Nederland."

Vijf Europeanen dood door vleermuizen

In de afgelopen 50 jaar zijn in heel West-Europa vijf mensen overleden door vleermuizenziekte. Dat zijn er vijf op miljoenen Europeanen, onderstreept Niels. "De boodschap is heel simpel. Als je gebeten wordt door een wild dier, moet je naar de huisarts toe. Dan kun je daar gewoon inentingen tegen krijgen. Tip twee: raak gewoon nooit een gewonde vleermuis met je blote handen aan. Bel de dierenambulance, de professionals weten hoe ze daar mee om moet gaan. De kans als bewoner dat je ziek wordt van een vleermuis, is daarmee uitgesloten."