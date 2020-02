Amateurvoetbal: Excelsior Maassluis wint regioderby bij ASWH

ASWH-coach Rogier Veenstra: 'We missen gogme in deze groep.'

Excelsior Maassluis-trainer Dogan Corneille: 'Ons aanvallend spel was heerlijk om te zien.'

Excelsior Maassluis heeft de punten meegenomen uit Hendrik-Ido-Ambacht. Tegen ASWH werd het in een doelpuntrijk duel 3-4.

Waar Jesper van den Bosch in het begin van de wedstrijd de lat wist te raken was het aan de andere kant wel direct raak. Sekou Sylla tikte in de veertiende minuut de 0-1 binnen. ASWH sloeg daarna direct terug door een prachtig doelpunt van David Almeida die de bal van grote afstand raak wist te schieten.

De gelijke stand was van korte duur. Na een knappe combinatie wist Redouan Omar Ouali in de twintigste minuut de 1-2 maken voor Excelsior Maassluis. Nog voor rust kwam ASWH wederom terug. Sam van de Kreeke wist een vrije trap achter doelman Jean Paul van Leeuwen te schieten.

In minuut 62 kwam Excelsior Maassluis uit het niets toch weer op voorsprong. Een schot van Daan Blij belandde op de paal, waarna Vincent van den Berg de rebound attent afmaakte. Twintig minuten voor tijd leej de wedstrijd gespeeld toen Jeremy Moreno de 2-4 maakte. ASWH kwam vlak voor tijd nog tot 3-4 uit een rake kopstoot van Gilmaro van de Werp, maar verder kwam ASWH niet meer.

Jong Sparta komt zondag in actie. De beloften gaan dan op bezoek bij TEC, de huidige nummer zestien van de tweede divisie.



Derde Divisie

Barendrecht verzuimde de punten op Sportpark de Bongerd te houden. FC Lisse bleek met 1-0 te sterk voor de Barendrechters.Een kansen missend Barendrecht kreeg vlak voor tijd het enige doelpunt van de wedstrijd om de oren.

Niels Vorthoren en Peter de Lange lieten het in de tweede helft na de score te openen voor Barendrecht. Drie minuten voor tijd maakte Boyd Stevens de winnende treffer. Na de treffer van FC Lisse kregen Marouane Bakour, Niels Vorthoren en Ramy Salem ook nog de kans om alsnog een punt uit het vuur te slepen maar Barendrecht moest uiteindelijk een nederlaag slikken.

