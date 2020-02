Vanaf maart alarmlijn voor buren lastige Airbnb-huurders in Rotterdam

Airbnb zegt de strijd aan te binden tegen overlast en illegale verhuur van particulieren woningen. In een brief aan het Rotterdamse gemeentebestuur belooft het boekingsplatform binnen enkele dagen een alarmlijn te lanceren voor buren van vakantiewoningen die dag en nacht bemand wordt. Airbnb wil bovendien meewerken aan de registratie van verhuurders en biedt Rotterdam aan om de toeristenbelasting te gaan innen.

De details ontbreken nog, maar het klinkt de bewoners in buurten waar veel verhuurd wordt via Airbnb mogelijk als muziek in de oren. Op korte termijn komt er voor hen een telefonische hulplijn die 24/7 bereikbaar is voor urgente klachten over al te luidruchtige of onopgevoede vakantiegangers of onveilige situaties.

Het online portaal dat al bestaat voor buurtondersteuning, wordt bovendien verbeterd, schrijft Airbnb. Het wordt voor bewoners makkelijker om ook online aan de bel te trekken en voor Airbnb wordt het makkelijker "om gebruikers die meermaals of ernstige overlast veroorzaken beter op te sporen en aan te pakken."

Toeristenbelasting innen voor gemeente

Het Kabinet bereidt een wet voor om de verhuur van kamers en particuliere woningen aan toeristen te reguleren. Zogeheten 'hosts' worden daarin verplicht een registratienummer te vermelden in hun advertentie. Hiermee wordt de verhuurder direct gekoppeld aan een adres en kan de gemeente ingrijpen bij eventuele illegale verhuur off overlast.

In de brief aan het college van B&W in Rotterdam schrijft de directie de plannen voor een nationaal registratiesysteem van toeristische verhuurders te steunen. Het platform is zelfs bereid verhuurders te verwijderen te halen als die geen registratienummer vermelden in hun online profiel. Er zit wel een addertje onder het gras, Airbnb wil dat ook andere boekingsplatforms hieraan meewerken. "Alleen een sectorbrede aanpak zal immers de gewenste resultaten opleveren."

Verder ligt er een aanbod om meer data te gaan delen, zodat Rotterdam een goed beeld krijgt van de verhuur van particuliere woonruimte aan toeristen. Airbnb besluit de brief met de vraag of er op korte termijn een gesprek kan komen met de met de gemeente om nieuwe afspraken te maken.