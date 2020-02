Forum voor Democratie verliest in provincie Zuid-Holland opnieuw een zetel

Forum voor Democratie van Thierry Baudet heeft zaterdag opnieuw een zetel moeten inleveren in Provinciale Staten Zuid-Holland. Statenlid Ewald Kegel heeft bevestigd dat hij zich aansluit bij de partij GO van Henk Otten. Forum voor Democratie was tot het vertrek van Kegel samen met de VVD de grootste partij in de provincie.

Groep Otten (GO) maakte de komst van Ewald Kegel als nieuw partijlid zaterdagmiddag bekend op Twitter. Kegel volgt Caroline Persenaire die in september ook al uit de partij was gestapt. Samen gaan de twee GO-statenleden 'werken aan de noodzakelijke politieke verandering in Nederland', schrijft Groep Otten.

Kegel botste vorig jaar al met het FvD-bestuur toen het in een open brief openlijk kritiek had op de geroyeerde Henk Otten. 'Ik wil duidelijk stellen dat ik van het bestaan van deze brief niet op de hoogte was, laat staan dat ik die ondertekend zou hebben', schreef hij.

Ewald Kegel is het derde lid dat Forum voor Democratie deze week vaarwel zegt. Voor zijn vertrek had de partij tien zetels in Provinciale Staten Zuid-Holland, evenveel als de VVD. De liberale zijn nu als enige de grootste partij.