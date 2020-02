Vakantiegangers 'besmet' Tenerife terug in Rotterdam

Tientallen toeristen van het Spaanse eiland Tenerife waar het coronavirus rondwaart, zijn zaterdagmiddag op Rotterdam The Hague Airport geland. "We zagen ineens mondkapjes, we dacht dat het was vanwege de zandstorm, maar hoorde al snel waarom", zegt een man uit onze regio die op Tenerife vakantie vierde.

Het echtpaar uit de Hoeksche Waard verbleef dicht bij het hotel dat volledig werd afgesloten na een coronabesmetting. "De avond voordat de besmetting bij het hotel bekend, was liepen wij er nog langs", zegt de man van het echtpaar. De vrouw: "Bang was ik niet, de mensen thuis maakte zich meer ongerust", zegt ze.

Ze kucht even, lachend. "Dat is nog een griepje van voordat we op vakantie gingen", zegt haar man. "Anders was ik ook wel weer ongerust geworden, want je wordt wel een beetje paranoia."

Hotelgasten in quarantaine

Nog zo'n 650 toeristen zitten in een hotel in Tenerife opgesloten op hun kamers vanwege het Coronavirus. 23 daarvan zijn Nederlanders. Eerst hadden de Spaanse autoriteiten gezegd dat sommige eerder naar huis mochten, maar dat is weer ingetrokken. Ze moeten nu blijven tot en met 9 maart.

Inmiddels zes besmettingen in Nederland

Donderdagavond werd bekend dat het coronavirus ook Nederland had bereikt. Inmiddels zijn er zes patiënten. Het gaat om een man, zijn vrouw en dochter uit het Brabantse Loon op Zand en een vrouw, haar man en kindje uit Diemen in Noord-Holland.