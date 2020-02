In Rotterdam-Hoogvliet is zaterdagavond rond 20:00 uur een man neergestoken. De politie heeft een vrouw aangehouden.

Slachtoffer en verdachte hadden volgens de politie ruzie in een woning aan de Sarah Burgerhartweg. Dat liep uit op een steekpartij.

De man werd geraakt in zijn nek. Hij was aanspreekbaar en is naar het ziekenhuis vervoerd. De vrouw is aangehouden.

Over de relatie tussen de twee en de aanleiding van de steekpartij is niets bekend.