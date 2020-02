Eerste coronapatiënt in Zuid-Holland, een vrouw uit Delft

In Delft is het coronavirus vastgesteld, dat melden onze collega's van Omroep West. Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) heeft het zevende besmettingsgeval bevestigd.

Het is het eerste geval van een coronabesmetting in Zuid-Holland. De patiënt heeft volgens het RIVM geen contact gehad met de andere besmette patiënten in Nederland. Wel heeft ook ze het virus opgelopen in Noord-Italië.

De vrouw zit met ziekteverschijnselen in thuisisolatie. De GGD Haaglanden is een contactonderzoek gestart. Over haar leeftijd is nog niets bekend.

De vrouw is de zevende met corona besmette patiënt. 'Symptomen van de ziekte zijn koorts en luchtwegklachten, zoals kortademigheid of hoest', zegt het RIVM. Het virus kan verspreid worden via druppels, bijvoorbeeld als iemand hoest of niest in het gezicht van iemand anders.

Het protocol als er nieuwe besmettingen gevonden worden, is volgens het RIVM: isolatie, contactonderzoek en doorlopende monitoring van de patiënt', laat het instituut weten.