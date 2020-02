Blaak raakt titel Omloop kwijt: 'Niemand kon Van Vleuten op Muur volgen'

Chantal Van den Broek-Blaak kon haar titel in de Omloop Het Nieuwsblad niet prolongeren. De Rotterdamse wielrenster, die in de zomer trouwde, moest de zege in het Belgische Ninove aan landgenote Annemieke Van Vleuten laten. Van den Broek-Blaak was ondanks haar vierde plaats niet ontevreden met haar resultaat in de officieuze seizoensouverture. "Er zat niet meer in, maar we hebben echt een hele goede koers gereden met het team."

Toch baalt Van den Broek-Blaak wel van één aspect van haar race. "Ik ben wel teleurgesteld over mijn sprint voor de tweede plek. Die ging ik veel te vroeg aan en dat was echt niet handig. Ik denk wel dat het anders is om te sprinten voor een tweede plek dan voor een eerste plek. Maar ik kon gewoon niet meer. Normaal gesproken, als ik echt goede benen had gehad, kwamen ze niet meer voorbij gesprint."

'Niemand kon volgen'

De aanval op de Muur van Geraardsbergen van wereldkampioene Annemieke van Vleuten, die vervolgens naar de winst soleerde, was voor de renster van team Boels Dolsman en de overige achtervolgers te machtig. "Op de muur ging Annemiek, dan is het aan mij om te volgen. Maar ik kon niet volgen. Er kon niemand volgen. Op een gegeven moment wist ik dat we haar niet meer terug gingen zien. Toen probeerde ik nog tweede te worden, maar dat zat er niet meer in."

