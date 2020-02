PKC zeker van play-offs, KCC en Nieuwerkerk naar kruisfinales hoofdklasse

De korfballers van PKC zijn zeker van een plekje in de play-offs om de landstitel. Op bezoek bij KZ in Koog aan de Zaan won de ploeg van trainers Daniël Hulzebosch en Daan Euser met 30-18. Op punten kunnen LDODK en KZ nog op gelijke hoogte komen met koploper PKC, maar het onderlinge resultaat is in het voordeel van de Papendrechters.

In de aanloop naar de play-offs zijn er wel zorgen voor PKC. Maaike Steenbergen viel tegen KZ uit met een op het oog zware blessure. Daartegenover staat de terugkeer in de basis van Laurens Leeuwenhoek. De Oranje-international mistte acht duels in de Korfbal League na een blessure.

Hoofdklasse

KCC mag zich op gaan maken voor de kruisfinales om een plekje in de Korfbal League. De Capelse korfballers van KCC sleepten één wedstrijd voor het einde de titel in de hoofdklasse A binnen. In een bloedstollend duel met het Amsterdamse AW.DTV kwam KCC van een 17-20 achterstand terug tot een 22-21 zege. De ploeg van coaches Frits Wip en Ed van der Steen treft in de kruisfinales Oost-Arnhem of KV Wageningen.

In dezelfde competitie wist CKV Nieuwerkerk zich als nummer twee te plaatsen voor de kruisfinales om promotie. De ploeg van trainer Leon Simons profiteerde optimaal van een misstap van concurrent TOP uit Arnemuiden. TOP speelde met 28-28 gelijk tegen degradant Avanti terwijl Nieuwerkerk eenvoudig met 28-19 won op bezoek bij hekkensluiter Rohda. Nieuwerkerk treft in de kruisfinale Dalto.

Bij winst van zowel KCC als CKV Nieuwerkerk plaatsen zij zich voor de Hoofdklasse-finale in Papendrecht. De winnaar van dat duel verkrijgt een plekje in de Korfbal League. De verliezer mag een herkansing spelen tegen de nummer negen van de Korfbal League.