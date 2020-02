Patiënt test positief op corona in Erasmus MC in Rotterdam, volgt nog tweede test

In het Erasmus Medisch Centrum in Rotterdam is zaterdag een patiënt opgenomen die positief heeft getest op het coronavirus. De patiënt is geïsoleerd op een speciale afdeling. Iemand is pas besmet als hij of zij twee keer positief op het coronavirus test.

Een woordvoerder van het EMC in Rotterdam bevestigt dat een patiënt in het Rotterdamse ziekenhuis positief heeft getest op corona. "Maar er wordt nog een tweede test gedaan door het RIVM. Die uitslag wordt pas zondag bekend."

Dat betekent dat het officieel om een 'verdacht geval' gaat, aldus de woordvoerder. Of het om een man of vrouw gaat en waar de patiënt vandaan komt, is nog niet bekend. "Uit privacyoverwegingen mogen we dat niet bekend maken."

Eerder zaterdagavond werd al bekend dat in Delft een vrouw besmet was met het coronavirus. Zij is daarmee het zevende besmettingsgeval.