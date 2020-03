'Doe uitgebreider onderzoek naar de dood van Hoogvlietse Diya (8)'

"Het onderzoek naar de dood van het achtjarige meisje Diya uit Hoogvliet moet worden uitgebreid." Dat zegt Tanya Hoogwerf. Het raadslid van Leefbaar Rotterdam reageert zaterdag teleurgesteld op een brief van wethouder Judith Bokhove over het drama. "Er staat niets nieuws in." Hoogwerf hoopt woensdag in de raad steun te krijgen voor een onderzoek dat verder terug gaat in de tijd.

Diya wordt in maart 2019 door haar vader neergestoken in het Maasstad Ziekenhuis in Rotterdam. Ze is zwaargewond en overlijdt korte tijd later. Na haar dood blijkt dat de vader van het meisje bij meerdere instanties aan de bel heeft getrokken. Maar bij niemand waren de alarmbellen afgegaan.

Waar waren de hulpinstanties?

Dat roept vragen op; bij nabestaanden, vrienden en buren, bij pers en politiek. Maar na onderzoek stellen twee inspecties dat Diya's dood niet voorkomen had kunnen worden, ook niet als de signalen van alle betrokken instanties waren samengevoegd. "De geestelijke nood van de vader escaleerde binnen een week. Een zeer korte periode waarin hij afwisselend wel en niet verward overkwam", aldus de inspecties. Wel waren er fouten gemaakt.

De gemeenteraad neemt er geen genoegen mee. Zeker niet omdat daags voor het verschijnen van de inspectierapporten NRC heeft onthuld dat het gezin van Diya al jaren bekend was bij de instanties. Ook zou de vader in de dagen vlak voor het drama meerdere keren contact hebben gehad met de politie.

De raad wil opheldering over de rol van gemeentelijke hulpinstanties zoals Veilig Thuis en de Jeugdbescherming bij het gezin. Grote vraag blijft: had de dood van Diya voorkomen kunnen worden?

Foutje, volgens de inspectie. Nalatig, volgens mij Tanya Hoogwerf

Bokhove bespreekt vrijdag in haar brief uitgebreid de wettelijke kaders, de processen die op gang komen bij vermoedens van kindermishandeling, hoe meldingen volgens de meldcode Huiselijk geweld en kindermishandeling moeten worden gedaan, welke informatie mag worden gedeeld en dus hoe de communicatie moet verlopen.

Ze concludeert: "U bent conform bovenstaande uitgangspunten geïnformeerd over het feit dat afgelopen jaren geen betrokkenheid is geweest van jeugdhulp, jeugdbescherming, wijkteams of VTRR bij het gezin (van Diya). Overeenkomstig de lijn en insteek van die van de inspectie."

Moedeloos

Hoogwerf zegt in een reactie er "bijna moedeloos van te worden". "Het lijkt wel of ze de organisaties uit de wind willen houden." Volgens het Leefbaar-raadslid wordt op essentiële zaken niet ingegaan. "De man staat op maandagmiddag bij de school met een kogelvrijvest en een mes bij de school van Diya. De schoolleiding belt 112, dat is goed, maar doet geen melding in de officiële systemen." Ook de moeder van Diya werd niet op de hoogte gebracht.

De Leefbaar-politicus noemde dit eerder al 'nalatig', waar de inspectie volgens haar sprak van 'een foutje'. Ook de informatie die Bokhove bij haar brief voegt over diverse contacten van de vader met de politie vlak voor Diya's dood, is uiterst summier.

Nieuwe raadsvergadering

Woensdag 4 maart vergaderen de raadscommissie en de wethouder opnieuw over de zaak. De politie komt een toelichting geven, maar de inspecties hebben aangegeven verder niet meer op de rapporten in te willen gaan. Tanya Hoogwerf heeft haar verzoek al klaarliggen. Ze wil dat het onderzoek van de inspecties wordt overgedaan, of liever dat het wordt uitgebreid naar 2014. In dat jaar is het gezin in beeld gekomen bij de hulpinstanties. Ook de politie was meerdere keren betrokken bij het gezin door overtredingen van de vader. "Ik wil dat er een gedegen onderzoek komt, zodat er nu werkelijk iets verandert in de hulpverlening", besluit Hoogwerf.