Deroy Duarte: 'Wraakgevoelens tegen Emmen'

Het heeft lang geduurd, maar Deroy Duarte is eindelijk basisspeler bij Sparta. De talentvolle middenvelder begint tegen Emmen zondag vanaf het begin. ''Ik heb ook het gevoel dat ik in de basis zal staan aangezien ik vorige week een prima pot speelde. Ik hoop ook tegen Emmen belangrijk te zijn voor het team'', zegt Duarte.

Deroy Duarte begon vorige week in de basis tegen RKC en kreeg van trainer Henk Fraser de voorkeur boven Bryan Smeets. Omdat Dante Rigo geblesseerd was kreeg ook zijn broer Laros een basisplaats. ''Het was een vervelende periode voor ons. We steunen elkaar al die tijd, omdat hij ook in hetzelfde schuitje zat. Je kan elkaar zo gerust stellen. We hebben ook gezegd de kans te grijpen als die komt en dat hebben we denk ik vorige week gedaan'', aldus Deroy Duarte tegenover RTV Rijnmond

Fraser liet in de aanloop naar de wedstrijd tegen Emmen al weten niet veel te zullen wisselen en dus staan beide broers vanmiddag zo goed als zeker ook in de basis tegen Emmen.

Die wedstrijd is met name voor Deroy een wedstrijd vol met revanchegevoelens. Emmen wist twee jaar terug ten koste van Sparta te promoveren en toen werd Sparta met de degradatie in diepe rouw gedompeld. ''Het doet me al pijn als ik eraan wordt herinnerd. Het voelt wel alsof ik wraak wil nemen. Ik wil in ieder geval niet weer verliezen van Emmen'', aldus Deroy Duarte.

Er zijn verder weinig basisspelers bij Sparta, die er twee jaar geleden ook bij waren. Bart Vriends, Abdou Harroui en Ragnar Ache waren toen onder Dick Advocaat ook selectiespeler bij Sparta. Ache zal er zondagmiddag vanwege een hamstringblessure niet bij zijn.

Verder is iedereen bij Sparta fit. Trainer Dick Lukkien van Emmen mist de Turkse aanvaller Kerim Frey. Sparta staat één plek boven Emmen op de elfde plaats. Mocht Sparta winnen dan is de ploeg van Henk Fraser zo goed als zeker ook volgend seizoen in de eredivisie actief.

Sparta- Emmen begint zondag om kwart voor vijf en is uiteraard live te volgen via Radio Rijnmond. Beluister hieronder het interview met Deroy Duarte.