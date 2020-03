Kralingse Bos toch weer dicht, kans op omvallende bomen te groot

Het Kralingse Bos in Rotterdam is toch weer dicht. Er is weer een boom omgevallen en daarmee is het risico op ongelukken te groot, zegt Stadsbeheer.

Daarom is de hele Prinses Beatrixlaan afgesloten. De horeca bij het bos is wel bereikbaar, maar mensen mogen het bos zelf niet in.

Sinds de recente stormen is het Kralingse Bos extra gecontroleerd en zijn risicobomen uit voorzorg gekapt. Omdat het daarmee weer veilig was, ging het bos afgelopen vrijdag weer open. Nu gaat het dus toch weer dicht.

"De grond is heel drassig en modderig en is verzadigd door de vele regen. Daardoor staan de bomen niet stevig. We willen geen risico nemen", zegt Brigitte Moratis van Stadsbeheer.

Stadsbeheer denkt ook morgen nog nodig te hebben om te controleren of de situatie veilig is. Tot die tijd blijft het bos dicht.