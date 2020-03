LIVE: PSV - Feyenoord (0-1)

Robert Bozenik krijgt een kans in de eerste minuten van PSV - Feyenoord. Foto: VK Sportphoto/Yannick Verhoeven

Eric Botteghin scoort in Eindhoven voor Feyenoord. Foto: VK Sportphoto/Yannick Verhoeven

Feyenoord neemt het vandaag in Eindhoven op tegen PSV. De ploeg van Dick Advocaat hoopt dan zijn extreem goede reeks door te trekken. Om half drie trappen de Rotterdammers af. De wedstrijd is live te volgen via Radio Rijnmond.