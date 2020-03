HET OPKAMERTJE 643 & 644 - 23 feb 2020

EERSTE UUR

1. Arme penis – Raymond van ‘t Groenewoud

2. Vingerlied – Adele Bloemendaal

3. Dooie mus – Robert Long

4. Geestelijke werkloosheid – Kees van Kooten & Wim de Bie

5. Le variazone senza senso – Musica Extrema

6. De Wondereik – Harrie Jekkers

7. Duizend sterren – Sandra Reemer

8. Ome Gijs – Kees van Kooten & Wim de Bie

9. Luister Anita – De Zangeres Zonder Naam

10. Liefste mijn liefste – Robert Long

11. Ik ben een doodgewone man – Wim Sonneveld

TWEEDE UUR

1. Blue Suede Shoes – Eilert Pilarm

BLACK EYES

2. Black Eyes – Tielman Brothers

3. Dark Eyes – Iwan Rebroff

4. Dark Eyes – Albert Sander

5. Les yeux noirs – Pomplamoose

HAWAIIAN WAR CHANT

6. Tahiti jungle – Tielman Brothers

7. Hawaiian War Chant – Andy Iona

8. Op het goudgele strand van Ameland – Peter de Koning

HUMORESQUE

9. Guitar Humoresque – Electric Johnny and his Skyrockets

10. Humoresque – Dami Kim

11. All shook up – Eilert Pilarm

KLASSIEK DOOR DE MANGEL

12. Blue Danube Waltz – Jingle Cats

13. Trompetconcert in Es – Tobi Rix & Willem Breuker

14. Passion flower – The Spotlights

ZO’N DAG

15. ‘t Was een gewone dag – Conny van Bergen

16. Perfect day – BBC ‘97

17. It don’t mean a thing – The Swingle Singers

18. Kitten on the keys – Rob van Kreeveld