RIVM houdt persconferentie over coronavirus

Het RIVM houdt straks om 15:30 uur in Bilthoven een persconferentie over het coronavirus. Daarin zal het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu bevestigen of er inderdaad een persoon uit onze regio besmet is met COVID-19.

Gisteravond werd bekend dat er in het Erasmus MC een patiënt is opgenomen die in het Rotterdamse ziekenhuis positief is getest op het coronavirus. Hij of zij is nog niet officieel gediagnosticeerd met het virus, omdat daar nog een tweede positieve test voor nodig is.

Die test wordt gedaan door het RIVM. De uitslag daarvan volgt waarschijnlijk vanmiddag.