Beatrixziekenhuis Gorinchem op slot door corona

Het Beatrixziekenhuis in Gorinchem neemt geen nieuwe patiënten meer op. Ook bezoekers mogen het ziekenhuis niet in, dat heeft Jaap van Dissel van het RIVM gezegd op de persconferentie bij het RIVM naar aanleiding van het coronavirus.

Het ziekenhuis zit op slot nadat een patiënt die in het ziekenhuis lag, corona blijkt te hebben. "Uit voorzorg is het ziekenhuis even bevroren. Daarmee geven we het ziekenhuis rust om dingen in kaart te brengen", zegt Van Dissel.

Volgens Van Dissel er veel uitzoekwerk in het ziekenhuis. Zo moet er worden nagegaan of de coronapatiënt die in het ziekenhuis lag, voldoende in quarantaine was. Ook moet er onderzocht worden of er tekortkomingen waren en of bezoek risico heeft gelopen. "Ik ben er zeker van dat het ziekenhuis dat momenteel doet", zei hij.

De besmette patiënt is inmiddels overgeplaatst naar het Erasmus MC in Rotterdam. Onderzocht wordt nog waar zij het virus heeft opgelopen. Mogelijk is dat in Nederland geweest.

Het crisisteam van de Veiligheidsregio Zuid-Holland-Zuid is bijeen in verband met het virus. Medewerkers kunnen het ziekenhuis nog wel in en uit als ze niet besmet zijn.

Het RIVM meldt verder dat het totale aantal coronabesmettingen in Nederland opgelopen is naar tien. Naast de vrouw uit het ziekenhuis in Gorinchem gaat het nu om drie mensen in Loon op Zand, drie in Amsterdam, één in Delft, één in Coevorden en één in Tilburg.