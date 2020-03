Beatrixziekenhuis Gorinchem op slot, patiënte besmet met coronavirus

Het Beatrixziekenhuis in Gorinchem neemt geen nieuwe patiënten meer op. Ook bezoekers mogen het ziekenhuis niet in, dat heeft Jaap van Dissel van het RIVM gezegd tijdens een persconferentie. In het ziekenhuis lag een vrouw die besmet was met het coronavirus.

"Uit voorzorg is het ziekenhuis even bevroren. Daarmee geven we het ziekenhuis rust om dingen in kaart te brengen", zegt Van Dissel.

Ook de Lingepolikliniek in Leerdam, dat bij het Beatrixziekenhuis hoort, is per direct gesloten voor nieuwe patiënten en bezoekers, staat op de website van Rivas Zorggroep.

De patiënte is een vrouw van middelbare leeftijd. Ze komt uit de gemeente Altena in de provincie Noord-Brabant. Dat ligt op een paar kilometer afstand van het ziekenhuis in Gorinchem.

Acht dagen op IC

Zij lag tussen 21 februari en 28 februari op de intensive care met ernstige ziekteverschijnselen.

"Volgens het tot en met vrijdag 28 februari geldende RIVM-protocol was er geen aanleiding om deze patiënt te hoeven testen", staat in een verklaring op de website van Rivas.

Volgens het RIVM wordt er in het Beatrixziekenhuis gekeken wat de gevolgen zijn voor andere patiënten, bezoekers en personeel. Zo moet er worden nagegaan of de patiënte voldoende in quarantaine was.

Ook moet er onderzocht worden of er tekortkomingen waren. "Ik ben er zeker van dat het ziekenhuis dat momenteel doet", zegt Van Dissel van het RIVM. Zolang die informatie niet duidelijk is, blijft het ziekenhuis 'bevroren.'

Nu in Erasmus MC

De besmette patiënt is inmiddels overgeplaatst naar het Erasmus MC in Rotterdam. Onderzocht wordt nog waar zij het virus heeft opgelopen. Mogelijk is dat in Nederland geweest.

Het crisisteam van de Veiligheidsregio Zuid-Holland-Zuid is bijeen in verband met het virus. Medewerkers kunnen het ziekenhuis nog wel in en uit als ze niet besmet zijn.

Het RIVM meldt dat het totale aantal coronabesmettingen in Nederland opgelopen is naar tien. Naast de vrouw uit het ziekenhuis in Gorinchem gaat het nu om drie mensen in Loon op Zand, drie in Amsterdam, één in Delft, één in Coevorden en één in Tilburg.