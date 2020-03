Sparta wint zeer overtuigend van FC Emmen en kan omhoog kijken (5-1)

Al heel snel nam Sparta een voorsprong. Patrick Joosten maakte, net als vorige week tegen RKC, de openingstreffer. Een ruim kwartier later werd de score zelfs al verdubbeld door de Spartanen. Mohamed Rayhi haalde van afstand uit en scoorde een prachtig doelpunt: 2-0.

Uit een hoekschop maakte Bart Vriends er via een kopbal er ook nog 3-0 van voor rust. Zeven minuten na die rust was het wel Michael de Leeuw die wat terug deed voor Emmen. Maar het bracht niet heel veel spanning terug in het duel.

In de slotfase vielen er nog twee goals voor de ploeg van Fraser. Emmen-verdediger Miguel Aroujo werkte een bal in zijn eigen doel en Abdou Harroui tikte de vijfde treffer binnen.

Door de overwinning komt Sparta op 33 punten, maar blijft wel elfde in de eredivisie. De Rotterdammers kunnen nu wel omhoog kijken. De ploeg komt op gelijke hoogte met Heerenveen en Heracles en op twee punten van nummer acht FC Groningen.

Scoreverloop

3' 1-0 Patrick Joosten

20' 2-0 Mohamed Rayhi

32' 3-0 Bart Vriends

53' 3-1 Michael de Leeuw

84' 4-1 Miguel Araujo (eigen doelpunt)

87' 5-1 Abdou Harroui

​​​​