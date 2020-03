Dankzij Peter heeft Raniyah (11) een uniek vakantieverhaal te vertellen in de klas

Raniyah mocht afgelopen week samen met vijftien andere meiden een nachtje kamperen in Museum Rotterdam. "Je kunt je misschien voorstellen: je komt terug in de klas na de vakantie en in het kringgesprek gaat het over wat je hebt gedaan", zegt directeur Peter Steenbergen van TOS tegen Sander de Kramer in de talkshow Woorden en Daden.

"Veel kinderen vertellen over hoe ze bij opa en oma hebben geslapen, naar de camping zijn geweest of naar het land waar pappa en mamma vandaan komen van oorsprong. En jij zit in de klas en jij hebt geen verhaal. Hoe sneu is dat?"

En dus kwamen Peter en TOS in actie. Het logeerpartijtje 'Maffen in het Museum' is daar onderdeel van. Wat Raniyah betreft is het voor herhaling vatbaar: "Ik vond het wel heel leuk! Alle activiteiten die er gehouden werden, zoals nagels lakken en film kijken."

Het volledige gesprek met Raniyah en Peter Steenbergen van Thuis Op Straat zie je hieronder in de nieuwste aflevering van Woorden en Daden. Daarin heeft presentator Sander de Kramer verder een gesprek met Leonie Meijer over haar nieuwe theatershow en vertelt de Afghaanse Haroen hoe hij alles verloor, maar nu een succesvol restaurant runt in Rotterdam.