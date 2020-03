Orkun Kökcü over PSV-Feyenoord: 'Er zat meer in, er lag zoveel ruimte'

Feyenoord wist een overwicht op bezoek bij PSV zondag niet om te zetten in drie punten. De ploeg van Dick Advocaat speelde met 1-1 gelijk. Middenvelder Orkun Kökcü speelde wel een goede wedstrijd, maar houdt toch vooral een teleurstellend gevoel aan de wedstrijd over.

"Je beseft wel dat er meer had ingezeten. We balen dat die 1-1 snel na rust viel", zegt de Turkse middenvelder tegenover Rijnmond.

Over zijn eigen spel is Kökcü wel te spreken. "Ik kan wel met een redelijk positief gevoel terugkijken. De handelingen lukte in de wedstrijd en daar ben ik blij om. Ik hoop deze lijn door te trekken."

Er lag veel ruimte voor Feyenoord. "Zeker, we riepen nog in de rust dat we nog meer moesten voetballen. Er lag zoveel ruimte, daar moesten we meer gebruik van maken."

