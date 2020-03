Regisseur Maarten Bun: 'Als je de kop van Zuid pakt, kan het zo New York zijn'

Maarten Bun werkt met zijn Rotterdamse productiebedrijf Mamascreen voornamelijk aan commerciële opdrachtfilms, maar sinds kort maken ze ook fictie. In Rijnmond Filmrol vertelt hij over zijn weg naar Amerikaanse roem en bekijken we zijn korte film Taxi.

e film met hoofdrolspeler Joris Lutz werd winnaar van de publieksprijs tijdens het 48 Hour Film Project Rotterdam. Bekijk Taxi hieronder.

In Rijnmond Filmrol komen regionale filmmakers aan het woord om te vertellen over hun meest recente productie. Korte films, feature films, documentaires en animatie; alle genres komen in deze talkshow aan bod. Bekijk de films en luister mee naar de verhalen van de meest talentvolle regisseurs én de gevestigde namen in de regio Rijnmond!

De aflevering van Rijnmond Filmrol met Maarten Bun is hieronder te zien.