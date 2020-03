Scorende Eric Botteghin over PSV-Feyenoord: 'Het was duidelijk hands'

Eric Botteghin heeft het idee dat er meer in zat tegen PSV. De Rotterdammers speelden met 1-1 gelijk. "Helaas hebben we niet gewonnen, maar we hebben heel volwassen gespeeld", zegt hij tegen Rijnmond.

De goal van PSV vlak na rust was een domper voor Feyenoord. "Maar daarna hebben nog een paar kansen gecreëerd, maar hebben we hem niet gemaakt."

PSV'er en oud-Spartaan Denzel Dumfries leek in de slotfase hands te maken. "Ongelofelijk dat het geen penalty is. Ik had het gevoel al in de wedstrijd en heb de beelden nu terug gezien en dan is het duidelijk hands."

