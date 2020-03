Dick Advocaat over PSV-Feyenoord: 'Kan wel met 1-1 leven'

Feyenoord-trainer Dick Advocaat kan wel leven met het gelijkspel tegen PSV van zondagmiddag. Toch had Feyenoord twee punten meer kunnen pakken. "We speelden heel volwassen in een uitwedstrijd."

Feyenoord had volgens 'De Kleine Generaal' redelijk de controle over de wedstrijd. "Beide ploegen hadden weinig écht grote uitgespeelde kansen. Dat had ermee te maken dat beide ploegen goed stonden.

Maar we hebben redelijk de controle over de wedstrijd gehouden. Na de 1-1 wilde ik wel zien wat er zou gebeuren, maar we bleven wel hetzelfde doen. Dan krijg je twee halve kansen en daar moet er eentje van in. Maar, 1-1: daar kan ik wel mee leven."

