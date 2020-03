Coronapatiënte lag een week in Gorinchems ziekenhuis, maar werd niet getest: 'protocol RIVM gevolgd'

Een 49-jarige vrouw uit Brabant die van 21 tot 28 februari in het Beatrixziekenhuis in Gorinchem heeft gelegen, is zondag positief getest op coronavirus. De vrouw werd vrijdag overgeplaatst naar het Erasmus MC in Rotterdam waar ze zondag positief werd getest op het virus. Als gevolg van de coronapatiënt werd besloten om het Beatrixziekenhuis in Gorinchem op slot te doen.

Volgens Anja Blonk, directrice van het Beatrixziekenhuis, gaat het om een 49-jarige vrouw uit Brabant die op 21 februari werd opgenomen op de intensive care met longklachten. De vrouw lag daar apart in een kamer en werd apart verpleegd, maar lag niet in strikte isolatie. "Dat betekent dat zij geen contact heeft gehad met andere patiënten. Maar dat ze wel verpleegd is door onze IC-verpleegkundigen, die weer contact hebben gehad met andere patiënten."

Nadat zondag bekend werd dat de vrouw positief is getest op het coronavirus in het Erasmus MC, heeft het Beatrixziekenhuis besloten om het ziekenhuis te sluiten voor nieuwe patiënten en bezoekers. "Dat hebben we gedaan in overleg met het RIVM en de GGD om de tijd te nemen om heel gedegen onderzoek uit te voeren naar mogelijk risico op verdere besmetting", zegt Blonk.

"Dat vinden we heel belangrijk omdat we graag onze patiënten, medewerkers en de mensen in deze regio willen beschermen en hier heel serieus mee om willen gaan." Op dit moment worden de mensen die in direct contact zijn geweest met de vrouw onderzocht.

Protocol RIVM gevolgd

Ook werd zondag bekend dat de vrouw niet in het Beatrixziekenhuis is getest op het coronavirus toen zij daar lag en op een normale manier naar Rotterdam is vervoerd. Volgens Bonk 'was er gezien de toen gelden maatstaven voor het coronavirus, geen aanleiding om te testen'.

"In de periode dat de patiënt hier opgenomen was, hebben wij het protocol van het RIVM gevolgd wat daarvoor geldig was. Onze artsen hebben ook regelmatig contact gehad met de artsen in het Erasmus MC in Rotterdam", aldus Blonk .

Zorgen maken?

Volgens Blonk hoeven mensen uit Gorinchem zich 'op zich geen zorgen te maken als zij niet in contact zijn geweest met deze patiënt of met andere patiënten die besmet zijn'.

Ander ziekenhuis zoeken

De directrice zegt niet in te kunnen schatten hoe lang het ziekenhuis dicht zal zijn. "Ik hoop natuurlijk zo kort mogelijk. Wij zijn heel hard bezig om het onderzoek uit te voeren en daarbij afhankelijk van bepaalde testresultaten. Dat gaat ons meer inzicht geven in hoeverre mensen besmet zijn of niet.

Mensen die zorg nodig hebben, zullen uit moeten wijken naar andere ziekenhuizen in de regio zoals Rivierenland in Tiel, het Amphia in Breda, het Antonius in Nieuwegein of het Albert Schweitzerziekenhuis in Dordrecht.