De politie heeft zaterdag in Dordrecht 3 tieners met vleesmessen opgepakt. Ze hadden er ieder een bij zich.

Het gaat om kinderen van 12, 14 en 16 jaar. Een tipgever zag ze op het Sweelinckplein. Later trof de politie ze aan op de Verhulststraat. Het drietal probeerde weg te komen, maar de agenten had het drietal snel gecontroleerd. De messen zaten in de broeksband.

Mogelijk hadden ze eerder ook nog eens iemand bedreigd. De politie onderzoekt de zaak.