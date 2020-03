Mohamed Rayhi over Sparta: 'Emmen bij de strot gepakt'

De overwinning van Sparta was terecht volgens de doelpuntenmaker. "Vandaag hebben we Emmen echt bij de strot gepakt en ze geen moment het gevoel gegeven dat hier iets te halen viel", zegt Rayhi tegenover Rijnmond.

Ondanks een goede wedstrijd werd Rayhi niet tot Man Of The Match uitgeroepen. "Veel zeiden het wel, maar ik hecht daar niet zoveel waarde aan. Adil Auassar was vandaag ook heel goed. We hebben gewoon als team gewonnen en die bos bloemen mag hij hebben", zegt hij lachend.

Bekijk hierboven heel het gesprek met Rayhi.