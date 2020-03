Burgemeester Gorinchem snapt zorgen, maar kinderen kunnen gewoon naar school

"Ik kan me voorstellen dat mensen zich zorgen maken", zegt burgemeester Reinie Melissant-Briene van Gorinchem, de gemeente waar een coronabesmetting werd vastgesteld. Toch roept ze mensen op de situatie wel in perspectief te zien.

"Iemand uit Nieuwendijk (Brabant, red.) is in Gorinchem geweest, was besmet en is op dit moment in Rotterdam", zegt de burgemeester tegen Rijnmond. "In principe kun je het virus op heel veel plekken opdoen."

Melissant-Briene benadrukt verder dat de hulpdiensten volgens haar adequaat handelen. "Een ziekenhuis sluiten doe je niet voor niks. Dat is nogal een maatregel. Alles om te voorkomen dat het virus zich verder verspreidt. Er worden echt goede maatregelen genomen. Daar mogen mensen op vertrouwen."

De Gemeente Gorinchem laat weten dat "voor zowel de (sport)evenementen als voor de scholen etc. geldt dat er geen aanwijzingen zijn dat er (sport)evenementen afgelast moeten worden of dat scholen extra maatregelen moeten treffen. Er is op dit moment ook geen reden om kinderen niet naar school en kinderopvang te laten gaan. Volgens de landelijke richtlijn van het RIVM is thuishouden niet nodig als kinderen geen klachten hebben."

Mensen die vragen hebben over de besmetting in het Beatrixziekenhuis kunnen bellen met de Rivas Zorglijn via 0900-8440.