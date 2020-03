Burgemeester Albrandswaard 'geschokt door gebeurtenissen' na ontsnapping uit tbs-kliniek

Jolanda de Witte, burgemeester van Albrandswaard, zegt 'geschokt te zijn door de gebeurtenissen van vanmiddag'. Ze reageert daarmee op de ontsnapping van twee tbs'ers uit kliniek De Kijvelanden in Poortugaal. Één van de mannen werd zondagavond in Gelderland doodgeschoten door de politie.

"Ik kan mij voorstellen dat dit een grote impact op onze inwoners heeft en dat zij erg geschrokken zijn. Ik wil tot de bodem uitgezocht hebben hoe dit heeft kunnen gebeuren. In de komende dagen ga ik hierover in gesprek met de kliniek, politie en het OM. Wij leven mee met de medewerkers van de kliniek", laat De Witte in een verklaring weten.