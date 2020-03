Het weer vandaag: regen

Het is bewolkt en regenachtig, in de loop van de middag wordt het droger met eerst nog een bui en daarna de eerste opklaringen. Het wordt maximaal 8 graden.

De matige zuidenwind ruimt in de loop van de middag naar het westen- tot noordwesten. Vanavond en vannacht klaart het breed op en blijft het droog. Landinwaarts koelt het af naar het vriespunt.

Morgen begint de dag met volop zon en is het droog. In de middag is het wisselend bewolkt en valt er een enkele bui met kans op korrelhagel. Bij een matige zuidwestenwind wordt het 8 graden.

Vooruitzichten

De komende dagen komt de zon geregeld tevoorschijn en valt er af en toe een bui. Het is duidelijk minder nat dan de afgelopen tijd en er staat ook beduidend minder wind.

De temperatuur ligt rond normaal voor de eerste week van maart. In de nacht kan het in de buitengebieden soms tot vorst aan de grond komen.