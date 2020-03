Personeel Beatrixziekenhuis: niet bang voor coronabesmetting

"Het komt vast wel goed, ik ben niet zo bang om het ook te krijgen", zegt een medewerkster maandagochtend tegen Rijnmond. "Ik werk in de operatiekamers en ben opgeroepen om te komen werken als iemand die hier in het ziekenhuis ligt een spoedoperatie moet ondergaan."

Bij de ingang moeten de medewerkers zich registeren en meteen handen ontsmetten. "Als we echt veel gevaar zouden lopen, zouden we niet hoeven te komen om te werken."

Coronapatiënt

Zondag werd bekend dat een 49-jarige vrouw uit Brabant die van 21 tot 28 februari in het Beatrixziekenhuis heeft gelegen, positief is getest op coronavirus. De vrouw werd vrijdag al overgeplaatst naar het Erasmus MC in Rotterdam. Als gevolg van de coronapatiënt is besloten om het Beatrixziekenhuis in Gorinchem op slot te doen.

Volgens Anja Blonk, directrice van het Beatrixziekenhuis, gaat het om een 49-jarige vrouw uit Brabant die op 21 februari werd opgenomen op de intensive care met longklachten.

De vrouw lag daar apart in een kamer en werd apart verpleegd, maar lag niet in strikte isolatie. "Dat betekent dat zij geen contact heeft gehad met andere patiënten. Maar dat ze wel verpleegd is door onze IC-verpleegkundigen, die weer contact hebben gehad met andere patiënten."

Nadat zondag bekend werd dat de vrouw positief is getest op het coronavirus in het Erasmus MC, heeft het Beatrixziekenhuis besloten om het ziekenhuis te sluiten voor nieuwe patiënten en bezoekers. "Dat hebben we gedaan in overleg met het RIVM en de GGD om de tijd te nemen om heel gedegen onderzoek uit te voeren naar mogelijk risico op verdere besmetting", zegt Blonk.