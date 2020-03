'Ontsnapte tbs'ers kregen hulp van derde persoon'

De twee tbs'ers die zondag ontsnapten uit de kliniek in Poortugaal en er met een gereedstaande taxi vandoor gingen, kregen hulp van een derde persoon. Die zou de taxi voor het tweetal geregeld hebben.

Dat blijkt uit geluidsopnamen van een gesprek tussen die derde persoon en de taxicentrale, die in het bezit zijn van Rijnmond. Daarin is te horen dat er een taxi wordt besteld die bij de ingang van van de kliniek moet wachten om twee passagiers bij Rotterdam Centraal af te zetten.

De tbs’ers bedreigden rond 16:30 uur een medewerker van de kliniek met een vuurwapen en een mes. De medewerker raakte daarbij lichtgewond. De tbs'ers springen in die gereedstaande taxi die vervolgens richting Gelderland rijdt.

Op een industrieterrein bij Ochten schiet de politie één van de patiënten dood. De andere tbs'er wordt aangehouden, evenals de taxichauffeur. Die is inmiddels vrijgelaten, zegt het Openbaar Ministerie. Over de persoon die de taxi heeft geregeld, is verder nog niets bekend.