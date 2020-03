Tiental medewerkers Beatrixziekenhuis in isolatie

Nog een tiental medewerkers van het Beatrixziekenhuis in Gorinchem zit nog in thuisisolatie. Ze hebben klachten die lijken op de symptomen van besmetting met het coronavirus. Tests moeten uitwijzen of zij daadwerkelijk besmet zijn.

Dat zei woordvoerster Dionne Puyman van het ziekenhuis maandagochtend op Radio Rijnmond. Er waren nog meer verdachte gevallen: "Vier testresultaten zijn negatief. Het gaat om drie medewerkers en een patiënt." Deze vier zitten daarom niet meer in isolatie.

Het ziekenhuis zit op slot voor nieuwe patiënten en bezoekers, maar draait wel gewoon door. "Er is een groot team voor de verzorging van de patiënten die al in het ziekenhuis liggen. Daarnaast is er een opnamestop en worden er geen reguliere operaties uitgevoerd."

Meer testen in ziekenhuis

Viroloog Ab Osterhaus heeft enige bedenkingen over de manier waarop door het Beatrixziekenhuis is gehandeld. De 29-jarige vrouw uit Brabant bij wie het virus zondag in het Erasmus MC werd vastgesteld, lag van 21 tot 28 februari in het Gorinchemse ziekenhuis.

"Als er inderdaad er een protocol is wie wel of niet getest moet worden en de patiënt voldoet niet aan de criteria, dan zegt een ziekenhuis al snel: we kunnen niet iedereen testen", aldus Osterhaus.

"Ik denk dat dit een heel belangrijk signaal is dat we niet te terughoudend moeten zijn met testen. We hebben in principe de test voorhanden, die kan op verschillende plaatsen worden uitgevoerd. Het is beter om een paar meer mensen te testen en op die manier meer patiënten te traceren dan te weinig mensen te testen."