Het coronavirus houdt onze regio bezig. In dit liveblog houden we je op de hoogte van alle ontwikkelingen.

Het RIVM heeft maandag bevestigd dat de patiënt uit het Maasstad Ziekenhuis in Rotterdam officieel besmet is met het coronavirus. De man is één van de achttien bevestigde coronapatiënten in ons land. Het Maasstad Ziekenhuis besloot maandag om voorlopig geen nieuwe patiënten op te nemen op de IC-afdeling.