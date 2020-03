Hamsteren in supermarkten, RET past dienstregeling aan en maatregelen in de haven

In dit liveblog houden we je op de hoogte van alle ontwikkelingen rond het coronavirus.

• Het totaal aantal besmettingen in Nederland is 804. Tien mensen zijn aan het virus overleden. In de regio zijn nu in totaal veertig positieve testen van het coronavirus vastgesteld.

• Evenementen met meer dan honderd mensen worden in heel Nederland afgelast.

• Ook vier medewerkers van het Erasmus MC in Rotterdam zijn besmet met het coronavirus. Het Albert Schweitzer Ziekenhuis in Dordrecht schrapt, op de acute zorg na, alle andere zorg vanwege het virus.