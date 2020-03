Maasstad Ziekenhuis-internist J.C. den Hollander over man met positieve eerste corona-test: 'Voldeed niet aan coronaverschijnselen'

Het coronavirus houdt onze regio bezig. Zo werd zondag bij een patiënt het virus geconstateerd en besloot het Maasstad Ziekenhuis maandag om voorlopig geen nieuwe patiënten op te nemen op de IC-afdeling. Pas als de kamer van de IC-patiënt is ontsmet, kunnen nieuwe patiënten daar terecht.

In onze liveblog houden we je op de hoogte van alle ontwikkelingen rondom het coronavirus in onze regio.