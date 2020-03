In dit liveblog houden we je op de hoogte van alle ontwikkelingen.

In het Ikaziaziekenhuis is het coronavirus vastgesteld bij een patiënt. De 86-jarige man meldde zich met urinewegklachten, maar daar kwamen later luchtwegklachten bij. Na een test is vastgesteld dat de man, die al in volledige isolatie lag, ook het coronavirus draagt.