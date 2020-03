Nieuwe sticker op Rotterdamse brievenbus pas in zomer 2021

De gemeente wilde het zogeheten opt-in systeem per 1 april dit jaar invoeren. Alleen mensen die een JA-JA sticker op de deur hebben geplakt, krijgen in zo'n geval nog reclamefolders in de bus. Nu moeten Rotterdammers nog een NEE-NEE sticker op de brievenbus hebben om folders te weren.

Reclameondernemers stapten naar de rechter om uitstel van de maatregel te eisen. De rechter heeft nu geoordeeld dat de ondernemers twintig maanden de tijd moeten krijgen om zich voor te bereiden op het te verwachte verlies aan inkomsten.