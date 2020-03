CBS: minder criminaliteit in Rotterdam

Een op de twintig Rotterdammers is vorig jaar slachtoffer geworden van 'traditionele' criminaliteit. Het gaat dan om bijvoorbeeld inbraak, geweld en vernieling.

Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek op basis van de Veiligheidsmonitor en registratiecijfers van de politie.

Het aantal Rotterdammers met criminaliteit te maken krijgt is sinds 2012 enorm afgenomen. In die periode nam het aantal geregistreerde criminaliteit met een derde af.

Rotterdam staat vierde op de landelijke lijst als het gaat om geregistreerde misdrijven. De gemeente Molenlanden 'scoort' in onze regio het minste aantal geregistreerde misdrijven: negen op de duizend inwoners is daar in 2019 slachtoffer geweest van criminaliteit.

Cybercriminaliteit

De laatste paar jaar is cybercriminaliteit wel in opmars. Het gaat bijvoorbeeld om verkoopfraude, creditcardfraude en hacken, maar ook om pesten en stalken via internet.