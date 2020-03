'Patiënt Maasstad Ziekenhuis kwam niet uit risicogebied'

De patiënt van het Maasstad Ziekenhuis in Rotterdam-Zuid die mogelijk besmet is met het coronavirus is niet in een risicogebied in het buitenland geweest. Dat zegt internist Jan den Hollander van het ziekenhuis.

"Hij is in het begin getest op griep. Dat was negatief. Vervolgens is er een pneumokokkentest positief geweest. Dat is een luchtwegbacterie waar hij voor behandeld is", aldus de internist.

"Maar omdat de patiënt steeds slechter werd is hij naar het Erasmus overgegaan vanwege ECMO-beademing die wij hier niet kunnen bieden.

"De patiënt verbleef van 22 februari tot en met zaterdag 29 februari op de IC-afdeling van het Maasstad Ziekenhuis.

Maandagochtend werd besloten dat de afdeling tijdelijk geen nieuwe patiënten meer opneemt, in afwachting van de resultaten van een tweede test bij de patiënt. Den Hollander daarover: Een tweede lab onderzoekt de tests, maar we gaan er wel vanuit dat die test ook positief zal zijn."